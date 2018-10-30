Ford подготовила кроссовер Ford Edge ST для съемок автомобильных погонь‍

Ford показала новый кроссовер Edge ST, который был создан для киносъёмок.

Новую машину разрабатывали совместно с компанией Pursuit Systems, которая занимается производством техники для киностудий.

Спецверсия Ford Edge ST получила черный матовый окрас кузова, а это сделано специально, чтобы во время сьемки на объекты не попадали блики от кузова.

На крыше кроссовера закрепили кронштейн с камерой. Под капотом Edge ST установлен 2,7-литровый турбомотор V6 EcoBoost мощностью 340 лошадиных сил.

Пару двигателю составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Помимо мощного мотора в «паркетник» установили усиленную тормозную систему и пневмоподвеску.