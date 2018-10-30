Ford показала новый кроссовер Edge ST, который был создан для киносъёмок.
Ford подготовила кроссовер Ford Edge ST для съемок автомобильных погонь
30.10.2018 22:03
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Новую машину разрабатывали совместно с компанией Pursuit Systems, которая занимается производством техники для киностудий.
Спецверсия Ford Edge ST получила черный матовый окрас кузова, а это сделано специально, чтобы во время сьемки на объекты не попадали блики от кузова.
На крыше кроссовера закрепили кронштейн с камерой. Под капотом Edge ST установлен 2,7-литровый турбомотор V6 EcoBoost мощностью 340 лошадиных сил.
Пару двигателю составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Помимо мощного мотора в «паркетник» установили усиленную тормозную систему и пневмоподвеску.
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