Составлен ТОП-10 регионов РФ по продажам новых премиальных автомобилей

Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты очередного исследования, которое показало, в каких регионах РФ премиальные автомобили востребованы больше всего.

Согласно опубликованным данным, в период с начала года по сентябрь на российском рынке было реализовано 110 тысяч новых автомобилей класса люкс.

Ожидаемо, что чаще всего люксовые автомобили приобретают москвичи. За отчетный период дилеры в Москве реализовали 35,6 тыс. роскошных авто.

Существенно меньше таких машин было реализовано на территории Петербурга, который стал вторым регионом по продам машин премиум-сегмента.

Там объёмы продаж за девять месяцев составили 11,6 тыс. экземпляров. В тройке лидеров оказалось Подмосковье с результатом 10,8 тыс. люксовых авто. Четвертое и пятое место оказалось за Краснодарским краем и Татарстаном, где продажи составили 5,0 и 2,9 тыс. штук.

Во второй пятерке регионов РФ, где лучше всего продаются премиальные автомобили оказались: Свердловская (2,5 тыс. шт.), Ростовская (2,3 тыс. шт.), Самарская (1,9 тыс. шт.), Челябинская (1,7 тыс. шт.) и Нижегородская (1,6 тыс. шт.).