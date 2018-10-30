Land Rover показал особый Defender, собранный в магазине мужской одежды

Автомобиль сейчас находится в магазине мужской одежды Selfridges, а попал он туда в разобранном состоянии.

В частности, чтобы машину поставить в магазине пришлом ее разобрать и уже в помещении его собрали за четыре часа. При этом в общей сложности на разработку модели потребовалось 930 часов. Автомобиль получил название Selfridges Edition Defender Works V8.

Внедорожник в особом исполнении создавался на базе Defender 110 Pick Up 2016 года. Из его особенностей можно отметить цвет, складное лобовое стекло, а также двери, которые располагаются в половину высоты самого автомобиля.

В салоне использовались только дорогие материалы и кожа, а вот в движение его приводит пятилитровый восьмицилиндровый агрегат.

Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом составляет 405 лошадиных сил. А показатель крутящего момента – 515 Нм. Кроме этого, во внедорожнике есть модернизированная тормозная система и переработанная подвеска.