Интерьер нового внедорожника Mercedes-Benz GLB‍ рассекречен на фото

Mercedes-Benz продолжает тестировать кроссовер GLB и недавно фотошпионам удалось заглянуть в салон нового кроссовера.

Салон Mercedes-Benz GLB будет выполнен в стиле A-Class. В нем на центральной панели будет установлен большой экран, разделенный на две части.

Один будет служить приборной панелью, а второй будет выполнять роль мультимедийной системы. В целом передняя панель полностью выполнена в новом стиле немецкой компании и все дизайнерские решения в салоне GLB уже можно встретить в других моделях компании.



В продажу Mercedes-Benz GLB поступит в пятиместном варианте, но за дополнительную плату предложат семиместный вариант.

Кроссовер GLB в модельном ряду будет расположен между GLA и GLC. Его создают на платформе MFA2, которая также лежит в основе хэтчбека A-Class.

В продажу немецкий «паркетник» поступит через год, и по некоторым данным его будут собирать в Мексике. Предположительно «паркетник» оснастят 1,3-литровым турбомотором мощность от 134 или 161 л.с., а также двухлитровым 188-сильным ДВС.