Isuzu выпустит кроссовер для конкуренции с Hyundai Creta и Renault Duster

В компании Isuzu заявили о намерении разработать новый кроссовер, который создается для конкуренции на рынке с таким моделями как Renault Duster и Hyundai Creta.

Сейчас известно, что новинка будет бюджетной и по габаритам сопоставима с вышеуказанными моделями.

Подробности об автомобиле неизвестны, в том числе и не сообщаются предварительные сроки его выхода. При этом представители компании сказали лишь то, что кроссовер станет глобальной моделью.

Напомним, что сейчас модельный ряд легковых автомобилей Isuzu представлен только пикапом D-Max и внедорожником MU-X.