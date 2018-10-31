В компании Isuzu заявили о намерении разработать новый кроссовер, который создается для конкуренции на рынке с таким моделями как Renault Duster и Hyundai Creta.
Isuzu выпустит кроссовер для конкуренции с Hyundai Creta и Renault Duster
31.10.2018 02:35
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Сейчас известно, что новинка будет бюджетной и по габаритам сопоставима с вышеуказанными моделями.
Подробности об автомобиле неизвестны, в том числе и не сообщаются предварительные сроки его выхода. При этом представители компании сказали лишь то, что кроссовер станет глобальной моделью.
Напомним, что сейчас модельный ряд легковых автомобилей Isuzu представлен только пикапом D-Max и внедорожником MU-X.
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