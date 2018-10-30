Компания Morgan выпустит новый флагманский спорткар в 2020 году

В компании Morgan уже начали работу над проектом по созданию нового флагманского спорткара о котором уже известны некоторые подробности.

В частности, в компании рассказали, что автомобиль выпустят в двух типах кузова – купе и родстер. Новый флагманский спорткар появится уже в середине 2020 года.

Над новинкой работает 30 инженеров, которые будут создавать автомобиль на новой платформе. Моторная гамма автомобиля будет представлена бензиновым двигателем, который получит мощность 350 л.с.

С таким ДВС спорткар до первой сотни разгонится за 4,6 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

В дальнейшем для модели разработают гибридную и полностью электрическую модификацию.