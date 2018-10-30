Chevrolet презентовал электрокар eCOPO Camaro для дрэг-рейсинга‍

На выставку SEMA американская компания Chevrolet привезла концептуальную версию купе Camaro с электрическим мотором. Также автопроизводитель показал на этом мероприятии Camaro 50th Anniversary Special Edition.

Эти концептуальные модели разрабатывались совместно с гоночной командой Hancock and Lane Racing, которая обладает большим опытом в создании электрических моделей для дрэг-рейсинга.

Концепты полностью называются COPO Camaro 50th Anniversary Special Edition и eCOPO Camaro Concept.

Электрический eCOPO оснастили моторами BorgWarner HVH 250-150, которые суммарно выдают 710 л.с. Сочетаются они со специальной автоматической коробкой Turbo 400.

Поскольку Camaro не создавался как электрокар, аккумуляторы разработчикам пришлось устанавливать вместо задних сидений и в багажнике.



Второй концепт можно будет заказать, но его тираж составит 69 единиц и он будет доступен с несколькими вариантами ДВС.

COPO Camaro 50th Anniversary Special Edition посвящен 50-летию выхода первого Chevrolet COPO Camaro, который представили в 1969 году и тогда он был выкрашен в цвет Laguna Blue.

Юбилейная версия также получила эксклюзивный цвет Anniversary Blue Metallic и особый пакет 50th Anniversary Engine Appearance Package.

В этом пакете блок цилиндров будет выкрашен в оранжевый цвет, головка блока будет хромированная, а выпускная система получит черный цвет.

COPO Camaro 50th будет предлагаться с 4,9 4,7, а также 7,0-литровыми моторами мощностью 360, 580 и 470 лошадиных сил соответственно.