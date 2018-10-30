Фастбек Porsche Panamera вырос в цене на 25-246 тысяч рублей‍

Новые данные экспертов сайта «Цена Авто» показали, что фастбек Porsche Panamera на российском рынке стал дороже до 246 тысяч рублей.

Минимальное удорожание в некоторых комплектациях составило 25 тысяч рублей. Так, в базовой версии Porsche Panamera теперь имеет ценник 6 283 000 рублей.

В этом исполнении фастбек предлагается с трехлитровым 330-сильным мотором. В самой дорогой комплектации автомобиль оценен в 12 368 000 рублей.

Гибридные вариант автомобиля также прибавили в цене и теперь доступны по цене от 7 848 000 до 13 673 000 рублей.