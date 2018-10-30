Суперкар Ford GT получил облегченную карбоновую версию

Новинка получила название Ford GT Carbon Series и будет отличаться сниженным на 18 килограммов весом.

Как сообщили в компании, для снижения веса пришлось отказаться от подстаканников, а также отсека, предназначенного для хранения мелких вещей, который располагался со стороны водителя.

Кроме этого, суперкар Ford GT Carbon Series и оснастили колесными дисками, выполненными из карбона, титановым выхлопом, а крышка моторного отсека создавалась из поликарбоната.

Также в модели применили мело карбона, из которого выполнено немало элементов, а в салоне еще установлена и информационно-развлекательная система SYNC 3, и кондиционер.

В движение суперкар приводится турбированным 3,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 655 л.с. при 745 Нм.