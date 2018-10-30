BMW впервые выпустит модель BMW M3 с кузовом универсал

Автомобиль BMW M3 никогда в истории не имел версии в кузове «универсал», но похоже уже в следующем году все изменится.

Представители компании, общаясь с зарубежными журналистами, анонсировали такую новинку. Более того, уже даже называют ориентировочную дату дебюта универсала BMW M3 Touring.

Согласно полученным данным, дебют такой новинки состоится после презентации BMW 3-Series Touring.

Последний будет представлен в Женеве в марте 2019 года и именно он станет основной для нового BMW M3 Touring. Конкурентами для новинки называют Audi RS4 Avant и Mercedes-AMG C63 Estate.