Lexus на SEMA показал седан Lexus ES для любителей вина

На шоу SEMA премиальный бренд продемонстрировал новую модификацию своего седана в версии ES 350 F Sport, которая создавалась для любителей вина.

Отличаться такая модификация будет цветом кузова, который носит название Signature Metallic Red, а колесными дисками Rays размером 20 дюймов.

В салоне предлагают держатели для бокалов и бутылок, встроенный холодильник для вина, а также интерьер отличается полом и задней стенкой, выполненной из дуба и стилизованной под винные бочки.

Кроме этого, в спецверсии предлагается и аэродинамический обвес Artisan Spirit, а под капотом машины будет находится все тот же 3,5-литровый 306-сильный двигатель, в паре с которым работает восьмискоростная автоматическая коробка передач.