На шоу SEMA премиальный бренд продемонстрировал новую модификацию своего седана в версии ES 350 F Sport, которая создавалась для любителей вина.
Lexus на SEMA показал седан Lexus ES для любителей вина
30.10.2018 17:45
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Отличаться такая модификация будет цветом кузова, который носит название Signature Metallic Red, а колесными дисками Rays размером 20 дюймов.
В салоне предлагают держатели для бокалов и бутылок, встроенный холодильник для вина, а также интерьер отличается полом и задней стенкой, выполненной из дуба и стилизованной под винные бочки.
Кроме этого, в спецверсии предлагается и аэродинамический обвес Artisan Spirit, а под капотом машины будет находится все тот же 3,5-литровый 306-сильный двигатель, в паре с которым работает восьмискоростная автоматическая коробка передач.
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