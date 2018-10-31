«АвтоВАЗ» готовит спортивную версию универсала Vesta, при этом компания официально не объявляла, что выпустит такую модель.
АВТОВАЗ сертифицировал седан и универсал LADA Vesta Sport
31.10.2018 04:15
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Недавно на тестах была замечена Lada Vesta SW Sport, а теперь этот автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
В документах указано две версии: GFLS30 и GFKS30. Первая является седаном, а вторая проходит как универсал.
Обе модели по ОТТС получили 1,8-литровый 145-сильный мотор, увеличенную переднюю колею и уменьшенную высоту.
Также в ОТТС указали, что спортивный седан и универсал не могут буксировать прицепы.
Когда будет представлен «заряженный» российский универсал пока не сообщается, но предполагается, что это произойдет в 2019 году.
«АвтоВАЗ» выпустит «спортивный» универсал Lada Vesta SW Sport
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