АВТОВАЗ сертифицировал седан и универсал LADA Vesta Sport

«АвтоВАЗ» готовит спортивную версию универсала Vesta, при этом компания официально не объявляла, что выпустит такую модель.

Недавно на тестах была замечена Lada Vesta SW Sport, а теперь этот автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В документах указано две версии: GFLS30 и GFKS30. Первая является седаном, а вторая проходит как универсал.

Обе модели по ОТТС получили 1,8-литровый 145-сильный мотор, увеличенную переднюю колею и уменьшенную высоту.

Также в ОТТС указали, что спортивный седан и универсал не могут буксировать прицепы.

Когда будет представлен «заряженный» российский универсал пока не сообщается, но предполагается, что это произойдет в 2019 году.