«Заряженный» седан Hyundai Elantra Sport рассекретили в Сети до дебюта

В Сети раскрыли внешность обновлённого седана Hyundai Avante Sport и это сделал портал AutoTimes. Презентация этого автомобиля намечена на ближайшее время.

«Заряженный» седан сейчас готовят для корейского рынка и по данным источника его силовая установка останется без изменений.

«Четырехдверка» будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором с 204-сильной отдачей. Коробка передач для него может быть роботизированная или механическая.



Спортивная версия Avante от классического седана этой же модели отличается иным рисунком радиаторной решетки, спойлером на крышке багажника и хромированными элементами.

В салоне спорт-версии установлены кресла с усиленной боковой поддержкой и колесо с «плоским дном».



Стоит отметить, что Avante на российском рынке известен как Elantra, а классическая версия обновлённого седана в РФ появится в 2019 году. Что касается Hyundai Avante Sport, то его в РФ ждать не стоит.