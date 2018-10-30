Volkswagen будет продавать в РФ два новых кроссовера: T-Cross и Tarek

Журналистам авторитетного российского издания «Авторвею» удалось узнать у представителей Volkswagen о том, что в РФ появятся кроссоверы Volkswagen T-Cross и Tarek.

Точные сроки старта продаж T-Cross пока не сообщают, но было отмечено, что поставки «паркетника» запланированы после европейского старта продаж.

В нашу страну новый субкомпактный T-Cross будет поставляться из Испании, там же будут производить и европейскую версию нового кроссовера.

О ценах на Volkswagen T-Cross пока ничего не сообщают, но предположительно они будут в районе 1 млн рублей за базовую версию.

Что касается Volkswagen Tarek, то в его основе будет лежать китайская модификация Tharu, которая в свою очередь создавалась на базе Skoda Karoq.

Volkswagen Tarek будут выпускать в РФ на заводе ГАЗ, на котором сейчас производят чешские кроссоверы Skoda Octavia и Kodiaq. В производство этот «паркетник» поступит в 2020 году.