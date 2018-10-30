Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Рейтинг самых надежных в мире автомобилей был составлен специалистами Consumer Reports, которые публикуют рейтинг каждый год.

Эксперты назвали самые надежные автомобили на мировом рынке по результатам опроса владельцев автомобилей. В общей сложности в опросе приняло участие полмиллиона человек, а сам опрос проходил начиная с 2017 года.

Подведя итоги специалисты установили, что самыми популярными автомобилями все также остаются модели японской марки Lexus. Показатель надежности составили 78 баллов по 100 бальной шкале. На два балла меньше заработали автомобили японской марки Тойота – 76 баллов.

В первой тройке оказались модели марки Mazda и стоит заметить, что в новом рейтинге компания резко поднялась вверх, так как еще в прошлогоднем ТОПе она находилась только на 12-м месте. Такого успеха бренду удалось добиться за счет моделей CX-9 и MX-5 Miata.

Четвертое место оказалось за компанией Subaru, а пятую строчку занял автопроизводитель Kia. Еще в списке оказались такие марки как Tesla, Cadillac и Volvo.

Если рассматривать самые надежные модели автомобилей, то лидерство тут оказалось за внедорожником Lexus GX с 4,0-литровым двигателем.

На второй позиции оказался гибридный Toyota Prius C, а в тройку лидеров попал Toyota Prius Prime. На четвертом и пятом месте оказались Mazda MX-5 Miata и Toyota Corolla.