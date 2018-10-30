Универсал Lada Largus получит отечественную 5-ступенчатую МКПП‍

Эта популярная модель по документам оснащена отечественной пятиступенчатой механической коробкой. В ОТТС указано, что модель коробки ВАЗ-21809.

Такая трансмиссия сейчас устанавливается на Xray, который создан на платформе B0 разработанной компанией Renault при сотрудничестве с Nissan.

Увеличение локализации Largus в российской компании является одной из главных задач. Модель уже оснащается отечественным мотором ВАЗ-21129, который также устанавливается в Vesta и Xray.

Российский ДВС пришел на смену двигателю Renault K4M. В 2016 году для Largus адаптировали 87-сильный ВАЗ-11189, которым заменили французский силовой агрегат Renault K7M мощностью 84 л.с.