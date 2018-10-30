Российский автопроизводитель оформил Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Largus.
Универсал Lada Largus получит отечественную 5-ступенчатую МКПП
30.10.2018 03:29
85 0
Эта популярная модель по документам оснащена отечественной пятиступенчатой механической коробкой. В ОТТС указано, что модель коробки ВАЗ-21809.
Такая трансмиссия сейчас устанавливается на Xray, который создан на платформе B0 разработанной компанией Renault при сотрудничестве с Nissan.
Увеличение локализации Largus в российской компании является одной из главных задач. Модель уже оснащается отечественным мотором ВАЗ-21129, который также устанавливается в Vesta и Xray.
Российский ДВС пришел на смену двигателю Renault K4M. В 2016 году для Largus адаптировали 87-сильный ВАЗ-11189, которым заменили французский силовой агрегат Renault K7M мощностью 84 л.с.
Компания «АТС» показала предсерийную версию битопливного LADA Largus
Комментарииcomments powered by HyperComments