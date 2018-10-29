Geely назвала свой самый популярный в России автомобиль

В компании отчитались о продажах автомобилей на рынке РФ за сентябрь и период с начала года.

Автомобили китайской компании Geely разошлись тиражом в количестве 323 штук в сентября и 1846 единиц за девять месяцев. Эти показатели оказались лучше на 85 и 18,2% соответственно.

Самым популярным автомобилем марки Geely в России стал кроссовер Geely Atlas, который был продан в количестве 262 экземпляров в сентябре и 1 192 ед. в период с начала года.

Geely Emgrand X7 является второй самой продаваемой моделью марки с результатом 40 единиц в сентябре и 510 за девять месяцев.

Его популярность сократилась с начала года на 51%. Еще на российском рынке в сентябре было реализовано 18 Geely SC7 и 3 Geely Emgrand.

Объёмы продаж моделей по итогам трех кварталов составили 132 и 12 ед. соответственно.