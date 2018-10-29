Jaguar презентовал особые версии купе и родстера F-Type‍

Представленный Jaguar F-Type Chequered Flag посвятили Jaguar XK 120, который оснастили эксклюзивными колёсными дисками, особой отделкой салона и вставками из металла.

Также в салоне установили красные ремни безопасности, нанесли на руль красную нулевую метку, а на подголовниках сидений вышили логотип Chequered Flag.

Для спецверсии купе и родстера подготовили еще пакет Exterior Black Design Pack. Моторы для спецверсии остались прежними, как и трансмиссия.

Предлагаются версии с 300, 340 или 380-сильным двигателями. Для них коробка передач доступна только автоматическая восьмиступенчатая. Привод может быть задний или полный.