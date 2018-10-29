Студенты сделали 600-сильную версию Honda Civic

Американское подразделение Honda и студенты из Университета Клемсона создали гоночный 600-сильный автомобиль.

Проект получил название Deep Orange 9. Над ним специалисты Honda и студенты трудились два года и в результате вышел гибридный спорткар, который способен первую «сотню» преодолеть за 2 секунды.



В основе Deep Orange 9 лежит хэтчбек Honda Civic. В машине под капотом расположен 2,0-литровый мотор мощностью 400 л.с., а еще 200 л.с. дает электрический двигатель.

Трансмиссия у Deep Orange 9 шестиступенчатая секвентальная. Привод у спорткара полный. ДВС вращает задние колеса, а электродвигатель передние.

У Deep Orange 9 также установлена адаптивная подвеска и система рекуперации энергии при торможении.