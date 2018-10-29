Тюнеры ателье Grumma создали пикап Mercedes-Benz X-Class для охотников

Немецкие тюнеры из пикапа сделали автомобиль для охотников, причем для этого грузовичок оснастили даже клеткой для собак.

Компания Gruma из пикапа Mercedes-Benz X-Class создала машину для поездок за «зверем», а в ее кузов встроили клетку для собак и отсек для оружия.



Также автомобиль получил перенастроенную подвеску и покрышки BF Goodrich. Помимо этого, его оснастили лебедками, одна из которых установлена спереди, а вторая — сзади.

Пикап был выкрашен в зеленый цвет и дополнен декоративными черными вставками. Предлагается еще версия с камуфляжным окрасом.

Mercedes-Benz X-Class получил в комплекте устройство от Aqua2Go для чистки салона, дополнительные световые модули и лестницу. Про моторы для спецверсии пока ничего не сообщают.

В России Mercedes-Benz X-Class сейчас предлагается с 2,4-литровым дизельным мотором, который доступен в двух вариантах форсировки — 163 и 190 л.с. Также есть версия с 3,0-литровым V6. Базовая комплектация пикапа стоит от 2 899 000 рублей.