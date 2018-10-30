Завод Nissan в Петербурге начал выпуск нового Nissan X-Trail

В компании называют российскую модификацию X-Trail не обновлённую, а новую, она получила изменения не только в сравнении с актуальной версией для РФ, но также и глобальной модификацией.

Цены на Nissan X-Trail пока не называют. Их озвучат ближе к старту продаж, а текущая версия кроссовера в дилерских центрах сейчас продается от 1 791 000 — 2 097 000 рублей, к тому же для нее есть еще различные скидки и специальные предложения, поэтому конечная цена на модель может быть даже меньше указанной.

В обновленном X-Trail была изменена ходовая часть, также его оснастили системой обнаружения препятствий задним ходом, которая получила название RCTA. Как сообщается, она видит даже препятствия, которые движутся перпендикулярно.

Также в эмблеме Nissan в обновлённом кроссовере встроили дополнительный радар, который снижает риск столкновения с препятствиями во время движения.

В кроссовер также встроили комплекс «Яндекс.Авто» и новую систему открывания двери багажника, которую теперь можно открыть не только с ключа или салона, но также и проведя ногой под задним бампером.