Отзывными стали автомобили четырех моделей, которые россияне приобрели в период с 2012 по 2017 год.
Audi отзывает в России почти 7 тысяч автомобилей
29.10.2018 15:06
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Как сообщил Росстандарт Audi отзывает в России почти 7 тысяч автомобилей, оснащенных двухлитровыми моторами TFSI. В общей сложности под отзыв попали 6 687 автомобилей.
Как говорится в сообщении ведомства, в отзывных авто моделей Audi A4, А5, А6, Q6 есть вероятность проникновения влаги в электронные компоненты.
По этой причине есть вероятность перегрева или выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
Владельцев машин, попавших под отзывную кампанию, проинформируют о необходимости обратится в ближайший сервисный центр для бесплатного устранения неполадок.
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