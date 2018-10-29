Отзывными стали автомобили четырех моделей, которые россияне приобрели в период с 2012 по 2017 год.

Как сообщил Росстандарт Audi отзывает в России почти 7 тысяч автомобилей, оснащенных двухлитровыми моторами TFSI. В общей сложности под отзыв попали 6 687 автомобилей.

Как говорится в сообщении ведомства, в отзывных авто моделей Audi A4, А5, А6, Q6 есть вероятность проникновения влаги в электронные компоненты.

По этой причине есть вероятность перегрева или выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

Владельцев машин, попавших под отзывную кампанию, проинформируют о необходимости обратится в ближайший сервисный центр для бесплатного устранения неполадок.