Компания KIA сообщила о результатах реализации в России программы «KIA Уверен», в рамках которой предлагаются для покупки автомобили марки с пробегом.
Продажи машин KIA с пробегом в РФ выросли на 32% по итогам сентября
29.10.2018 11:29
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В сентябре в рамках этой программы KIA реализовала 593 машины с пробегом, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался больше на 32%.
Такой же показатель роста наблюдается и по итогам девяти месяцев продаж, когда объёмы составили 4 665 авто.
Напомним, что все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 120 тыс. км или 4 лет.
На продажу машину выставляют после технической проверки с оригинальным ПТС.
Как сообщают в компании, автомобили поступают в дилерам как из парков официальных дилеров KIA, так и от клиентов, которые сдали свою машину по программе трейд-ин.
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