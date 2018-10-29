Продажи машин KIA с пробегом в РФ выросли на 32% по итогам сентября

Компания KIA сообщила о результатах реализации в России программы «KIA Уверен», в рамках которой предлагаются для покупки автомобили марки с пробегом.

В сентябре в рамках этой программы KIA реализовала 593 машины с пробегом, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался больше на 32%.

Такой же показатель роста наблюдается и по итогам девяти месяцев продаж, когда объёмы составили 4 665 авто.

Напомним, что все автомобили KIA с пробегом которые предлагаются по программе «KIA Уверен», проходят проверку, и их пробег не больше 120 тыс. км или 4 лет.

На продажу машину выставляют после технической проверки с оригинальным ПТС.

Как сообщают в компании, автомобили поступают в дилерам как из парков официальных дилеров KIA, так и от клиентов, которые сдали свою машину по программе трейд-ин.