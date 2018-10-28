Также на территории Испании будет временно приостановлен завод по производству двигателей.
Из-за низкого спроса на автомобили Ford останавливает завод в Испании
28.10.2018 15:29
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Выпуск двигателей приостановят на 13 дней. На этом предприятии собирают силовые установки для кроссовера Edge для Канады.
В ноябре будет остановлено и производство автомобилей американской марки. Простой продлится девять дней и это уже не первый в этом году простой завода.
Дело в том, что продажи автомобилей Ford в Испании сокращаются. Именно по этой причине компания временно останавливает выпуск.
Сейчас в Испании осуществляется сборка автомобилей Mondeo, S-Max, Galaxy, Kuga, Tourneo Connect и Transit Connect.
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