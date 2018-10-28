Из-за низкого спроса на автомобили Ford останавливает завод в Испании

Также на территории Испании будет временно приостановлен завод по производству двигателей.

Выпуск двигателей приостановят на 13 дней. На этом предприятии собирают силовые установки для кроссовера Edge для Канады.

В ноябре будет остановлено и производство автомобилей американской марки. Простой продлится девять дней и это уже не первый в этом году простой завода.

Дело в том, что продажи автомобилей Ford в Испании сокращаются. Именно по этой причине компания временно останавливает выпуск.

Сейчас в Испании осуществляется сборка автомобилей Mondeo, S-Max, Galaxy, Kuga, Tourneo Connect и Transit Connect.