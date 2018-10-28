Эксперты составили ТОП-5 преимуществ установки ГБО на автомобиль

Специалисты назвали пять преимуществ от использования на автомобиле ГБО и в основном они связаны с экономией и ресурсом мотора.

При заправке автомобиля газом водитель не только экономит свои средства, но также и бережёт мотор. По подсчетам ГБО экономит до 50% денежных средств в сравнении с использованием бензина.

Также при работе ДВС от ГБО снижаются на него ударные нагрузки, а это увеличивает ресурс мотора. В среднем машины с установленным газобаллонным оборудованием проезжают 200 тыс. без капитального ремонта двигателя.

Еще пропан-бутановая смесь дольше горит и практически не выделят вредных серно-свинцовых примесей, за счет чего выбросов в атмосферу значительно меньше.

Стоит обратить внимание, что при установленном ГБО автовладелец может выбирать вид топлива – бензин или газ.