Обновленный кроссовер Opel Crossland получил новый двигатель

Между тем недавно производитель представил новый вариант своего кроссовера, оснащенного ГБО. Что касается обновленной версии автомобиля, то самым важным изменение стало появление нового двигателя.

Этим мотором стал полуторалитровый дизельный двигатель с четырьмя цилиндрами и турбиной. Этот двигатель заменил 1,6-литровый агрегат.

Он будет работать в паре с шестискоростным автоматом и получит мощность 118 л.с. при 300 Нм. Заявленный расход топлива новым мотором составляет четыре литра в смешанном цикле. Сам силовой агрегат полностью соответствует требованиям Euro 6d-TEMP.

Кроме этого кроссовер получил кожаную отделку салона в качестве опции, но доступна она будет только в комплектация Design Line, Innovation и Ultimate. Opel Crossland с новым двигателем оценили в 24 тысяч евро минимум или около 1,8 млн рублей.