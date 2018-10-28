Новый пикап на базе кроссовера BMW X7 представили на рендере

Новый флагманский кроссовер немецкой марки был представлен недавно и тогда же были озвучены и российские цены на новинку.

Большой кроссовер баварского бренда BMW X7 привлек к себе немало внимания, как журналистов, так и автомобилистов.

При этом независимые дизайнеры решили пофантазировать и сделать для кроссовера новые варианты. Выбор был остановлен на BMW X7 в кузове пикап.

О возможности появления такой модификации автомобиля в компании не заявляли, поэтому вероятнее всего, что пикап так и останется существовать только на рендерном изображении.