Отзывными стали автомобили, которые были поставлены в Китае в период с 10 апреля по 13 июня текущего года.
BMW отзывает около 4 тысяч машин из-за проблем с датчиками коленвала
28.10.2018 14:11
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Сообщение об отзыве автомобилей немецкой марки в Китае, опубликовало агентство «Синьхуа» ссылаясь на данные местного ведомства.
В общей сложности на сервис отправят 3,9 тысяч автомобилей, а причиной становятся выявленные проблемы с датчиками коленчатого вала, которые имеют неправильно положение, а это может привести к остановке мотора.
Среди отзывных машин оказались модели с первой по седьмую серии, а также автомобиль Mini Cooper.
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