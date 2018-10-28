BMW отзывает около 4 тысяч машин из-за проблем с датчиками коленвала

Отзывными стали автомобили, которые были поставлены в Китае в период с 10 апреля по 13 июня текущего года.

Сообщение об отзыве автомобилей немецкой марки в Китае, опубликовало агентство «Синьхуа» ссылаясь на данные местного ведомства.

В общей сложности на сервис отправят 3,9 тысяч автомобилей, а причиной становятся выявленные проблемы с датчиками коленчатого вала, которые имеют неправильно положение, а это может привести к остановке мотора.

Среди отзывных машин оказались модели с первой по седьмую серии, а также автомобиль Mini Cooper.