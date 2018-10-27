ГИБДД прокомментировало возможный переход на электронные права

Некоторое время назад в стало известно, что в нашей стране могут начать водителям выдавать электронные права.

Документ в электронном виде будет находится в специально установленном на смартфоне приложении. К тому же в скором времени в России могут появится электронные СТС и страховки.

Полицейские в свою очередь смогут считывать информацию с помощью спецприборов. Когда будет все это реализовано, пока неизвестно. При этом возможность перехода на электронные права уже прокомментировали в ГИБДД.

Как пишет Autonews.ru, ссылаясь на главу ГИБДД Михаила Черникова, введение электронных прав позволит идентифицировать водителей без ошибки, к тому же водителю не нужно будет возить с собой большое количество документов.