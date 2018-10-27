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ГИБДД прокомментировало возможный переход на электронные права

Новости
27.10.2018 14:51
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Некоторое время назад в стало известно, что в нашей стране могут начать водителям выдавать электронные права.

Документ в электронном виде будет находится в специально установленном на смартфоне приложении. К тому же в скором времени в России могут появится электронные СТС и страховки.

Полицейские в свою очередь смогут считывать информацию с помощью спецприборов. Когда будет все это реализовано, пока неизвестно. При этом возможность перехода на электронные права уже прокомментировали в ГИБДД.

Как пишет Autonews.ru, ссылаясь на главу ГИБДД Михаила Черникова, введение электронных прав позволит идентифицировать водителей без ошибки, к тому же водителю не нужно будет возить с собой большое количество документов.

«Сейчас более половины лишенцев не сдают права в ГИБДД и продолжают выезжать на дороги. Сейчас мы ведем работу по тому, чтобы изъять эти ВУ. Плюс иногда идет так называемое «задвоение», когда похожие люди ездят по одному документу и даже перевозят пассажиров. Новые технологии позволят этого избежать» — цитирует слова Черникова Autonews.ru.

Изменения в ПДД с 1 сентября 2018 года

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