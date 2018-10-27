Некоторое время назад в стало известно, что в нашей стране могут начать водителям выдавать электронные права.
ГИБДД прокомментировало возможный переход на электронные права
Документ в электронном виде будет находится в специально установленном на смартфоне приложении. К тому же в скором времени в России могут появится электронные СТС и страховки.
Полицейские в свою очередь смогут считывать информацию с помощью спецприборов. Когда будет все это реализовано, пока неизвестно. При этом возможность перехода на электронные права уже прокомментировали в ГИБДД.
Как пишет Autonews.ru, ссылаясь на главу ГИБДД Михаила Черникова, введение электронных прав позволит идентифицировать водителей без ошибки, к тому же водителю не нужно будет возить с собой большое количество документов.
«Сейчас более половины лишенцев не сдают права в ГИБДД и продолжают выезжать на дороги. Сейчас мы ведем работу по тому, чтобы изъять эти ВУ. Плюс иногда идет так называемое «задвоение», когда похожие люди ездят по одному документу и даже перевозят пассажиров. Новые технологии позволят этого избежать» — цитирует слова Черникова Autonews.ru.