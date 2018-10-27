Новые данные специалистов сайта «Цена Авто» показали, что на российском рынке прибавил в цене кроссовер KIA Sorento Prime.
KIA подняла цены кроссовера KIA Sorento Prime на 35 тысяч рублей
27.10.2018 14:41
219 0
Во всех комплектациях этот автомобиль стал дороже на 35 тысяч рублей. Теперь в базовой комплектации модель имеет ценник 1 914 900 рублей.
В этой комплектации кроссовер доступен с 2,4-литровым двигателем, пару которому составляет автоматическая коробка передач.
Максимальная комплектация GT Line с 2,2-литровым 200-сильным мотором теперь оценена в 2 824 900 рублей.
Лидерами по стоимости владения в РФ стали Ford Explorer и KIA Sorento Prime
Комментарииcomments powered by HyperComments