Новый пикап на базе рестайлинговой Lada Granta поступил в продажу

«ВИС-Авто» приступила к продажам обновлённого пикапа на безе рестайлинговой Lada Granta.

После обновления семейства Lada Granta компания «ВИС-Авто» приступила к разработке полурамного пикапа ВИС-2349.

Теперь эта версия стоит 648 500 рублей. Цена указана за модификацию с бортовым кузовом, тогда как фургон уже обойдется от 680 500. Еще компания предлагает версию с рефрижератором.

Под капотом ВИС-2349 установили 1,6-литровый 8-клапанный ДВС мощностью 87 л.с. Грузоподъемность обновлённого пикапа составляет 720 кг.

Напомним, рестайлинговую версию Lada Granta представила на Московском автосалоне, тогда «АВТОВАЗ» публике показал новое семейство Granta – седан, лифтбек, универсал и хэтчбек.