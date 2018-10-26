Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для путешествий

За счет дополнительных аксессуаров от Jsport Performance Accessories грузовик превратился в автомобиль для путешествий, которому добавили дополнительные багажники и переносной генератор. Honda в свою очередь в Ridgeline изменила подвеску, установила защиту днища и пороги.



Также на SEMA японская компания покажет публике Civic Type R TCR, который будут выступать в чемпионате F3.

Еще будет показан некий концепт под названием Honda Rugged Open Air Vehicle Concept, но о нем пока нет информации.