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Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для путешествий

Новости
26.10.2018 18:16
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Honda на выставку SEMA привезет пикап Honda Ridgeline, над которым поработали специалисты компании Jsport Performance Accessories.

За счет дополнительных аксессуаров от Jsport Performance Accessories грузовик превратился в автомобиль для путешествий, которому добавили дополнительные багажники и переносной генератор. Honda в свою очередь в Ridgeline изменила подвеску, установила защиту днища и пороги.


Также на SEMA японская компания покажет публике Civic Type R TCR, который будут выступать в чемпионате F3.

Еще будет показан некий концепт под названием Honda Rugged Open Air Vehicle Concept, но о нем пока нет информации.

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