Skoda второй раз за месяц подняла цены на свои модели

Чешская марка в этом месяце уже переписывала ценники на свои автомобили, а теперь в дилерских центрах подорожали все автомобили марки, о чем сообщают специалисты сайта «Цена Авто».

Теперь автомобили Skoda подорожали на сумму от 7 до 44 тысяч рублей, причем в большинстве комплектациях.

Предыдущее удорожание затронуло четыре модели и составило 11-42 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в этом году продажи Skoda растут. По итогам девяти месяцев года объёмы продаж выросли на 28% до 57 473 проданных авто.