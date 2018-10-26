Чешская марка в этом месяце уже переписывала ценники на свои автомобили, а теперь в дилерских центрах подорожали все автомобили марки, о чем сообщают специалисты сайта «Цена Авто».
Skoda второй раз за месяц подняла цены на свои модели
26.10.2018 17:57
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Теперь автомобили Skoda подорожали на сумму от 7 до 44 тысяч рублей, причем в большинстве комплектациях.
Предыдущее удорожание затронуло четыре модели и составило 11-42 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в этом году продажи Skoda растут. По итогам девяти месяцев года объёмы продаж выросли на 28% до 57 473 проданных авто.
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