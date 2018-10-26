Ателье Alpina выпустит ограниченную серию «заряженных» BMW 4-Series

Alpina выпустит лимитированную версию B4 S Bi-Turbo в кузове купе и кабриолет, таких машин будет выпущено всего 99 единиц.

Представленное сегодня издание под название Edition 99 получило более мощный мотор и эксклюзивные варианты окраса кузова.

Главной особенностью серии стал более мощный мотор, отдачу которого повысили с 440 л.с. и 60 Нм крутящего момента до 452 сил и 680 Нм.

Но несмотря на повышение мощности динамические характеристики моделей остались без изменений. Как и прежде купе способно разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,2 сек., кабриолет за 4,3 сек., а полноприводной купе за 3,9 сек. Максимальная скорость модели 306 км/ч.



В B4 S Bi-Turbo Edition 99 установили титановую выхлопную систему, 20-дюймовые кованые диски, самоблокирующийся дифференциал и отделку натуральной кожей и алькантарой. О ценах на представленную серию баварское ателье Alpina пока не сообщает.