Zotye привезет на рынок России флагманский кроссовер Zotye T700

Концепт автомобиля Zotye T600S, который превратился в серийный кроссовер Т700, был представлен еще в 2016 году. В начале лета прошлого года кроссовер, который позиционируется, как флагманский поступил в продажу.

При этом сегодня стало известно, что Zotye Т700 с дизайном под Land Rover приедет на российский рынок.

Точные сроки выхода новинки для российского рынка не называют, но по предварительным данным это состоится в начале 2020 года.

К слову приблизительно в такое же время на рынок РФ может выйти и другой кроссовер – Т300, о чем сообщалось ранее.

Что касается флагманской модели, то она на китайском рынке доступна в пяти- и семиместной версиях с двигателем 1,8 или 2.0 литра мощностью 177 и 190 л.с. соответственно.

В Китае Т700 доступен для покупки по цене от 1,1 млн рублей.