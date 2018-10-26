LADA Vesta поднялась в европейском рейтинге ТОП-100 на 49 место‍

Продажи отечественной модели LADA Vesta продолжают расти за счет появления в семействе новых версий. Автомобиль уже является самым востребованным на российском рынке, но успеха он добился уже и в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Европе.

Еще в период с января по сентябрь прошлого года Веста разошлась тиражом меньше на 46,5%, чем в этом году и находилась на 71-м месте.

В этом году по итогам девяти месяцев LADA Vesta оказалась на 49 месте с результатом 87 794 проданных экземпляра.

Ближайшими конкурентами отечественной модели стали Hyundai i20 (83 721 ед.) и BMW 5 Series (82 610 ед.).

В первой сотне европейских бестселлеров есть и LADA Granta, которая поднялась на одну позицию, заняв 55-е место с результатом 74 463 проданных единицы, что на 6% больше.

Конкурентами автомобиля стали Volkswagen Up (77 451 ед.) и Volkswagen Touran (74 235 ед.).