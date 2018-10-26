В ателье Techart доработали Turbo-версию Porsche Panamera Sport Turismo

TechArt решила премиальный универсал выполнить в черно-синих цветах, причем такая расцветка используется не только в экстерьере, но также и интерьере.

Представленный Porsche Panamera Sport Turismo назвали GrandGT Selective. Он получил 22-дюймовые колесные диски Formula V, новую выхлопную систему и особый аэродинамический обвес из карбона.



Пакет доработок TechArt TechTronic повысил мощность подкапотного агрегата с 550 до 640 л.с. Салон машины в ателье обшили алькантарой черного и синего цвета, а некоторые элементы выкрасили в черный глянец.

За счет пакета TechArt TechTronic представленный универсал способен загоняется до первой «сотни» за 3,4 сек. Классический Porsche Panamera Sport Turismo ускорение до 100 км/ч совершает за 3,8 сек.