Mopar привезет на тюнинг-шоу SEMA два особых пикапа Ram 1500

На тюнинг-шоу SEMA подразделение концерна FCA привезет два пикапа — Ram 1500 Rebel Concept и Ram 1500 Big Horn Low Down Concept.

Эти модели создавались при участии Mopar и они отличаются от классических моделей особыми аксессуарами.

В Ram 1500: Rebel Concept установили свыше 200 дополнительных аксессуаров, созданных компанией Mopar.

Также пикап получил эксклюзивный синий цвет кузова, завышенную на 51 мм подвеску и 35-дюймовые покрышки Goodyear DuraTrac.

Подкапотоное пространство грузовика занимает 5,7-литровый двигатель V8 с системой впуска Ram Airflow.

Во втором концепте применили экспериментальные аксессуары, расширители колесных арок завышенную на 5 см подвеску и 22-люймовые колесные диски. Мотор у этого концепта такой же как у Rebel Concept.