В пресс-службе немецкого концерна опубликовали сообщение, в котором говорится о расширении модельного ряда.

В планах компании, которые планируется реализовать до 2025 года, выпустить как можно больше кроссоверов и внедорожников.

В частности, в компании Volkswagen делают ставку на кроссоверы и внедорожники, которые будут создаваться наряду с абсолютно новыми электрокарами.

О разработке последних сообщалось ранее, ведь производитель взял направление на электрификацию своих автомобилей, на что в первую очередь повлиял «дизельгейт».

Что касается внедорожников и кроссоверов, то в модельном ряду марки Volkswagen к 2025 году должно быть уже как минимум 30 моделей, включая текущие автомобили.

К тому же к запланированному сроку планируется довести продажи автомобилей SUV до 50% от всего объёма.