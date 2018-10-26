Появились первые фотографии быстрейшего гиперкара McLaren Speedtail‍

В Сети опубликовали официальные изображения нового гиперкара McLaren, который является идеологическим преемником F1 и будет выпущен ограниченным тиражом.

McLaren решила показать внешность Speedtail перед самой премьерой, которая состоится сегодня.

Новинка является преемником McLaren F1, который в свое время считался самым быстрым серийным автомобилем.

В Speedtail водительское кресло расположено по середине, а за ним установлено еще два кресла. Такой же трехместный салон был и в McLaren F1.



Точных данных про силовую установку гиперкара пока нет, и эти данные должны раскрыть на презентации.

По предварительным данным в McLaren Speedtail будет установлена гибридная система основанная на 4,0-литровом ДВС.

Мощность гибрида превысит 1000 л.с., максимальная скорость гиперкара будет 291 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составит 2 сек. Гиперкар оценили в 2,3 млн долларов, и всего их выпустят 106 единиц, причем они все уже проданы.