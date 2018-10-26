Назван ТОП-5 самых известных в мире автомобильных свалок

Автомобильные свалки можно встретить в каждой стране, но есть такие, которые претендуют на звание самые большие.

Среди таких свалка Old Car City, расположенная в штате Джорджия. Она создана одним местным бизнесменом, но изначально это была площадка для раритетных авто, которые скупал бизнесмен.

Со временем ими не стали заниматься и это привело к тому, что вся территория автопарка стала свалкой. Тут сейчас хранится 4,5 тысячи машин, а территория самой свалки 14 Га.

Также большая свалка есть в Бельгии, на которой находится около 500 ржавеющих машин, принадлежащих в свое время американским военным.

Не забыли в список включить место «мертвых» авто под названием M&M auto salvage. На это место свозят машины, которые были разбиты Институтом страховой безопасности дорожного движения. На эту свалку попадают автомобили после краш-тестов.

Интересным местом можно назвать свалку R31 House, которая располагается в Японии. Сюда привозят «умирать» Nissan Skyline R31, а также модификации R32, RE33 и Skyline R34 Tommy Kaira. Сейчас в R31 House находится 400 ед. авто.

Свалка в небольшом городе Ораньемунд (Намибия) образовалась из-за правил местных властей — все автомобили, которые попадали в этот город больше его не покидали.

Такие правила были приняты с целью безопасности. В Ораньемунде ведется добыча алмазов и это охраняемая территория, которую жители могли покинуть только пешком.