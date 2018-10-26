В компании Skoda не планируют отказываться от использования дизельных двигателей и намерены продолжать их развивать.
В компании Skoda не отказываются от дизелей и хотят их развивать
26.10.2018 04:19
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Об этом представители компании заявили в общении с журналистами.
Несмотря на то, что многие компании приняли решение отказаться от дизелей, в чешской марке уверены, что этот тип моторов не умер.
Более того, производитель делает ставку на дизельные установки. Так, Skoda анонсировала появление дизеля нового поколения в Skoda Octavia.
Также новинка будет использоваться и в моделях Skoda Kodiaq RS.
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