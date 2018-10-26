В компании Skoda не отказываются от дизелей и хотят их развивать

В компании Skoda не планируют отказываться от использования дизельных двигателей и намерены продолжать их развивать.

Об этом представители компании заявили в общении с журналистами.

Несмотря на то, что многие компании приняли решение отказаться от дизелей, в чешской марке уверены, что этот тип моторов не умер.

Более того, производитель делает ставку на дизельные установки. Так, Skoda анонсировала появление дизеля нового поколения в Skoda Octavia.

Также новинка будет использоваться и в моделях Skoda Kodiaq RS.