Продажи люксовых автомобилей в РФ выросли в сентябре на 10%

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам новых автомобилей из сегмента Luxury по итогам сентября.

В прошлом месяце россияне приобрели 126 новых люксовых автомобилей, а этот результат оказался на десять процентов выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как отмечают аналитики «Автостат», до этого два месяца подряд продажи автомобилей такого сегмента сокращались.

Все также самым востребованным Luxury -автомобилем является Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его продажи в сентябре составили 63 ед.

Также в России в отчетный период реализовали 25 автомобилей Bentley, 19 Maserati, 9 Rolls-Royce, 7 Lamborghini, 2 Ferrari и 1 Aston Martin.