Тюнинг-ателье Mil-Spec представило рестомод Hummer H1 за 16,4 млн рублей‍

Ателье MSA показало новый экземпляр рестомода на базе Hummer H1, а это уже четвертая версия модели и она получила обозначение 004.

По заявлению ателье Mil-Spec Automotive (MSA) цена нового рестомода составляет 249 тысяч долларов, что в пересчете 16,4 млн рублей.

В основе четвертой модели внедорожника лежит Hummer H1, на который установили дополнительный обвес увеличивающий ширину машины на 178 мм. Также его оснастили силовым бампером, лебедкой, защитными дугами и креплением для запасного колеса.

Подкапотное пространство доработанного Hummer H1 занимает 6,6-литровый дизельный V8 мощностью 510 л.с. и 1355 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что первые три экземпляра внедорожников отличаются от четвертой модели, да они и в целом все отличаются между собой.

К примеру, 002 дополнили кевларовыми панелями, в третьей версии установили спортивную выхлопную систему, а первый создавался для тестов и рекламы.