Geely вывела на тестовые испытания новую модель минивэна

Компания Geely на тесты вывела новый минивэн, который пока носит обозначение VF12.

В распоряжении зарубежных профилирующих изданий оказались снимки нового автомобиля от Geely. Он полностью покрыт камуфляжной пленкой и как можно заметить машину не наделили фирменной радиаторной решеткой.

По данным портала Autohome, новый минивэн больше чем текущая генерация Geely VF11. Ориентировочно длина тестируемого прототипа 4,9 метра, а колесная база 2,8 метра.

Для сравнения у Geely VF11 длина 4,7 метра, колесная база 2,8 метра. Другой информации про тестируемый протопи пока нет.

Предположительно Geely VF12 представят в следующем году и скорее всего эта модель будет доступна исключительно на китайском рынке.