Американская марка Chevrolet анонсировала презентацию нового хэтчбека Cruze с новым турбированным двигателем.
Chevrolet в Сан-Паулу представит 300-сильный Cruze Sport6 SS
25.10.2018 18:21
45 0
В ноябре на автосалоне в Сан-Паулу компания покажет автомобиль в версии Sport6 SS, которая получит черные элементы экстерьера, новые легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов, а в салоне установят спортивные сидения.
В движение такая модификация Chevrolet Cruze будет приводится 1.4-литровым двигателем.
Это турбированный агрегат Ecotec, который работая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач выдаст 300 лошадиных сил мощности.
Все подробности о новой версии хэтчбека будут объявлены во время презентации.
В Китае начались продажи «спортивного» седана Chevrolet Cruze Redline
Комментарииcomments powered by HyperComments