Chevrolet в Сан-Паулу представит 300-сильный Cruze Sport6 SS

В ноябре на автосалоне в Сан-Паулу компания покажет автомобиль в версии Sport6 SS, которая получит черные элементы экстерьера, новые легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов, а в салоне установят спортивные сидения.

В движение такая модификация Chevrolet Cruze будет приводится 1.4-литровым двигателем.

Это турбированный агрегат Ecotec, который работая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач выдаст 300 лошадиных сил мощности.

Все подробности о новой версии хэтчбека будут объявлены во время презентации.