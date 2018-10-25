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Chevrolet в Сан-Паулу представит 300-сильный Cruze Sport6 SS

Новости
25.10.2018 18:21
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Американская марка Chevrolet анонсировала презентацию нового хэтчбека Cruze с новым турбированным двигателем.

В ноябре на автосалоне в Сан-Паулу компания покажет автомобиль в версии Sport6 SS, которая получит черные элементы экстерьера, новые легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов, а в салоне установят спортивные сидения.

В движение такая модификация Chevrolet Cruze будет приводится 1.4-литровым двигателем.

Это турбированный агрегат Ecotec, который работая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач выдаст 300 лошадиных сил мощности.

Все подробности о новой версии хэтчбека будут объявлены во время презентации.

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