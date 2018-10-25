Седан Mercedes-AMG GT 63 S установил рекорд Нюрбургринга‍

За рулем GT 63 S находился пилот Демиан Шафферт, который на полноценном седане проехал круг «Северной петли» за 7 минут и 25,41 секунды, а между тем на YouTube-канале Mercedes-AMG уже опубликовано видео рекорда.

Стоит отметить, что это рекорд среди «четырехдверок» без доработок. В целом пока рекорд числится за Jaguar XE SV Project 8, который проехал круг за 7 минут и 21,23 секунды.

Но для установки рекорда он специально готовился и у него был установлен пакет Track Package, в котором нет задних сидений и установлен облегченный каркас.

Напомним, в Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 640 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Пару ДВС составляет девятиступенчатая коробка «автомат». Такая силовая установка позволяет разогнаться машине от 0 до 100 км/ч за 3,2 сек. Максимальная скорость седана составляет 315 км/ч.

