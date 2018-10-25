Компания Zotye привезет в РФ новый компактный кроссовер Zotye T300

Китайская компания представила свой кроссовер Zotye T300 в прошлом году. Этот автомобиль предлагается пока только на китайском рынке, но согласно последним данным модель приедет на российский рынок.

Российский офис компании анонсировал пополнение модельного ряда в России новым кроссовером Zotye T300. Точные сроки выхода автомобиля, а также его цены не озвучиваются.

При этом предварительными сроками появления называют 2020 год. Вероятно к тому времени модель как минимум обновится или даже переживет смену поколений.

Компактный кроссовер в России может составить конкуренцию автомобилям Hyundai Creta и Renault Kaptur. На китайском рынке Zotye T300 предлагается по цене от 650 тысяч рублей.

Кроссовер имеет такие габариты: 4387/1835/1642 мм, а размер колесной базы составляет 2,6 метра. Линейка двигателей представлена бензиновым полуторалитровым двигателем, мощность которого составляет 143 лошадиных силы.

Пару двигателю составляет шестискоростная механика или вариатор.