Сразу семь автомобилей KIA подорожали на рынке России

В РФ подорожали популярные автомобили корейской марки. По данным портала «Цена Авто», цена выросла от 15 до 25 тыс. рублей в зависимости от модели.

Как передает «АВТОСТАТ» со ссылкой на экспертов «Цена Авто», модели Ceed, Picanto, Rio X-Line и Rio во всех комплектациях стали дороже на 15 тысяч рублей.

Больше всех подорожали Optima и Sorento, ценник которых изменился в большую сторону на 25 тыс. рублей. Также на 20 тыс. рублей дороже сейчас предлагают KIA Soul.

Специалисты отметили, что последнее подорожание автомобилей KIA было в сентябре, когда ценник вырос от 10 до 20 тыс. рублей на Optima, Picanto и Sorento.

В текущем году корейская компания KIA в РФ реализовала 167 490 ед. новых авто, прирост продаж в сравнении с прошлым годом составил 24%.