Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам девяти месяцев года.
Продажи автомобилей Toyota в России выросли в сентябре на 48%
25.10.2018 10:47
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Так, с начала года дилеры японской компании реализовали 77 816 автомобилей, что превышает результат прошлого года на 15 процентов.
При этом в сентябре рост продаж составил 48% до 11 237 проданных авто. Доля компании Toyota выросла на 6 п.п. до 6,6%.
RAV4 является самой востребованной моделью марки в России, которая разошлась тиражом в количестве 3 851 ед., что на 58% больше.
Седан Camry также показал существенный рост и был продан в количестве 3 240 штук, что больше на 61%.
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