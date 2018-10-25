Продажи автомобилей Toyota в России выросли в сентябре на 48%

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам девяти месяцев года.

Так, с начала года дилеры японской компании реализовали 77 816 автомобилей, что превышает результат прошлого года на 15 процентов.

При этом в сентябре рост продаж составил 48% до 11 237 проданных авто. Доля компании Toyota выросла на 6 п.п. до 6,6%.

RAV4 является самой востребованной моделью марки в России, которая разошлась тиражом в количестве 3 851 ед., что на 58% больше.

Седан Camry также показал существенный рост и был продан в количестве 3 240 штук, что больше на 61%.